Stellantis l' italiano Antonio Filosa nuovo amministratore delegato | prende il posto del dimissionario Tavares

Stellantis ha nominato Antonio Filosa, attuale chief operating officer per le Americhe, come nuovo amministratore delegato, succedendo a Carlos Tavares, dimessosi recentemente. Filosa, di nazionalità italiana, porta con sé un'ampia esperienza nel settore automotive e un forte focus sulla qualità e sull'operatività del gruppo, promettendo di guidare Stellantis verso nuove sfide e opportunità nel mercato globale.

Stellantis ha scelto il nuovo amministratore delegato ed è un italiano. Antonio Filosa, attuale chief operating officer per le Americhe e chief quality officer del gruppo, è stato... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Stellantis, l'italiano Antonio Filosa nuovo amministratore delegato: prende il posto del dimissionario Tavares

Se ne parla anche su altri siti

Stellantis, l’italiano Antonio Filosa nuovo amministratore delegato; Stellantis, Antonio Filosa verso la guida del gruppo: a ore il Consiglio per la nomina a ceo del manager italiano; È l'italiano Antonio Filosa il nuovo amministratore delegato di Stellantis; Stellantis, arriva un italiano per il post Tavares: Antonio Filosa nuovo amministratore delegato. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

È l'italiano Antonio Filosa il nuovo amministratore delegato di Stellantis - Viene da Napoli il successore del portoghese Tavares. La guida del gruppo a un italiano otto anni dopo la scomparsa di Marchionne ... 🔗Segnala rainews.it

Stellantis, Antonio Filosa verso la guida del gruppo: a ore il Consiglio per la nomina a ceo del manager italiano - Secondo indiscrezioni, il board è pronto a scegliere il manager italiano come amministratore delegato del gruppo. Chi è e quali sfide dovrà affrontare ... 🔗Come scrive msn.com

Antonio Filosa è il nuovo Ceo di Stellantis - In Fiat dal 1999, era responsabile delle attività americane L'articolo Antonio Filosa è il nuovo Ceo di Stellantis proviene da Open. 🔗Secondo msn.com