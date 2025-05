Stellantis il nuovo Ad è l’italiano Antonio Filosa

Antonio Filosa è stato nominato nuovo CEO di Stellantis, con decisione unanime del consiglio di amministrazione. Attualmente in veste di Chief Operating Officer per le Americhe e Chief Quality Officer, Filosa prenderà ufficialmente il timone dal 23 giugno, data in cui presenterà anche il nuovo team dirigenziale. John Elkann proseguirà nella sua attuale funzione di presidente.

(Adnkronos) – Antonio Filosa è il nuovo ceo di Stellantis. Lo ha deciso il cda all’unanimità. Attualmente Chief Operating Officer per le Americhe e Chief Quality Officer, assumerà i poteri di ceo dal 23 giugno quando annuncerà anche il nuovo team dirigenziale di Stellantis. John Elkann continuerà a ricoprire il ruolo di Executive Chairman. La scelta . L'articolo Stellantis, il nuovo Ad è l’italiano Antonio Filosa proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Stellantis, il nuovo Ad è l’italiano Antonio Filosa

Cosa riportano altre fonti

Stellantis, il nuovo AD è l'italiano Antonio Filosa. Ineguagliabile conoscenza dell'azienda; Stellantis, l’italiano Antonio Filosa nuovo amministratore delegato; L’italiano Antonio Filosa nuovo amministratore delegato di Stellantis; L'italiano Antonio Filosa nuovo amministratore delegato di Stellantis. 🔗Ne parlano su altre fonti

Stellantis, il nuovo AD è l'italiano Antonio Filosa. "Ineguagliabile conoscenza dell'azienda" - Il manager subentra a Carlos Tavares; ha iniziato la sua carriera in Fiat nel 1999. Dal 2021 fa parte del team esecutivo del vertice di azienda Stellantis. Grazie a lui la rinascita del marchio Jeep n ... 🔗Da msn.com

Stellantis, l'italiano Antonio Filosa nuovo Ceo: prende il posto del dimissionario Tavares - Stellantis ha scelto il nuovo amministratore delegato ed è un italiano. Antonio Filosa, attuale chief operating officer per le Americhe e chief quality officer del gruppo, è ... 🔗Scrive msn.com

Stellantis, il nuovo Ad è l’italiano Antonio Filosa - (Adnkronos) – Antonio Filosa è il nuovo ceo di Stellantis. Lo ha deciso il cda all’unanimità. Attualmente Chief Operating Officer per le Americhe e Chief Quality Officer, assumerà i poteri di ceo dal ... 🔗Scrive meridiananotizie.it