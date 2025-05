Stellantis Filosa è Ad all' unanimità

Antonio Filosa è stato nominato all'unanimità nuovo amministratore delegato di Stellantis dal CDA presieduto da John Elkann. Attuale responsabile delle Americhe e della Qualità, Filosa porterà la sua vasta esperienza di oltre 25 anni nel settore, assumendo ufficialmente la carica il 23 giugno. Questa scelta testimonia la fiducia del consiglio nella sua leadership e competenza per guidare l'azienda verso nuove sfide.

