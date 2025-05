Stellantis Federmanager | Filosa nuovo ceo è il riconoscimento dell’eccellenza manageriale del Paese

La nomina di Antonio Filosa a nuovo CEO di Stellantis rappresenta un segnale positivo per l'eccellenza manageriale italiana. Federmanager, attraverso le parole del presidente Valter Quercia, esprime soddisfazione per questa scelta che sottolinea l'impegno del Gruppo nei confronti del nostro Paese e delle sue competenze. L'assegnazione di questo ruolo chiave permette di valorizzare talenti locali in un contesto globale sempre più competitivo.

(Adnkronos) – "Federmanager accoglie con favore la nomina di Antonio Filosa a nuovo ceo di Stellantis, una scelta che testimonia l'attenzione del Gruppo verso il nostro Paese e verso le competenze manageriali d'eccellenza che è in grado di esprimere". Così il presidente di Federmanager, Valter Quercioli. "Filosa – spiega – già impegnato da anni ai

