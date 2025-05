Stellantis | Elkann Filosa guiderà nuova e cruciale fase di sviluppo

Stellantis avvia una fase fondamentale di sviluppo con la nomina di Antonio Filosa come nuovo CEO. La sua vasta esperienza e la conoscenza approfondita dell'azienda e del settore saranno determinanti per guidare la crescita e l'innovazione, puntando sulle persone, ritenute il vero valore aggiunto dell'organizzazione. Scopriamo insieme le implicazioni di questa significativa transizione.

Roma, 28 mag. (LaPresse) – "La profonda conoscenza che Antonio ha della nostra Azienda — comprese le persone che considera il nostro punto di forza — e del nostro settore, gli consentono di essere perfettamente preparato per il ruolo di Chief Executive Officer in questa nuova e cruciale fase di sviluppo di Stellantis". Così l'Executive Chairman di Stellantis, John Elkann, ha commentato la nomina di Anotnio Filosa a Ceo dell'azienda. "Ho lavorato a stretto contatto con Antonio negli ultimi sei mesi, durante i quali le sue responsabilità sono aumentate e la sua leadership, che ha guidato sia il Nord che il Sud America in un momento di sfida senza precedenti, ha confermato le sue eccellenti qualità...