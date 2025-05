Stellantis chi è Filosa e perché è stato scelto | una decisione politica che guarda a Italia e Usa

Stellantis ha nominato Antonio Filosa come nuovo leader, una scelta strategica che riflette l'importanza di Italia e Stati Uniti per il gruppo automobilistico. Napoletano di origine e cresciuto a Ostuni, Filosa vanta un’esperienza consolidata nel settore auto, con una carriera che si estende tra i due mercati cruciali. La sua nomina rappresenta una decisione politica mirata a guidare Stellantis verso un futuro di innovazione e crescita.

Napoletano, cresciuto a Ostuni, una vita nel mondo dell’auto. Tra l’ Italia e l’ America, due tra i mercati cruciali per Stellantis. Alla fine, le voci che da mesi lo davano in pole position per guidare il gruppo automobilistico sono state rispettate. Antonio Filosa sarà lo stratega dei prossimi anni. È la scelta più “comoda” per la casa costruttrice e segna anche un tentativo di John Elkann di ri-italianizzare – o almeno darlo a vedere – Stellantis a discapito della porzione francese che con Carlos Tavares è sempre stata preponderante dopo la fusione. Dopo sei mesi di caccia al nuovo amministratore delegato, alla fine la scelta è stata quella di promuovere uno storico interno, arrivato in Fiat nel 1999... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, chi è Filosa e perché è stato scelto: una decisione “politica” che guarda a Italia e Usa

