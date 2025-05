Stellantis cerca il rilancio Luca Squeri | Filosa rappresenti cambiamento Stop ai diktat europei contro le auto

Stellantis si prepara a un nuovo inizio con la nomina di Antonio Filosa come amministratore delegato, un esperto con 25 anni di esperienza in Fiat. Dopo un inizio d'anno deludente nelle vendite, l'azienda punta a rilanciarsi, promuovendo un cambiamento nella strategia e opponendosi ai diktat europei contro le auto. Squeri e Filosa rappresentano una nuova visione per il futuro del gruppo.

Stellantis prova a ripartire dopo i dati poco incoraggianti sulle vendite di inizio anno. Il consiglio di amministrazione ha scelto all'unanimità l'italiano Antonio Filosa come nuovo amministratore delegato del gruppo. Filosa ha lavorato 25 anni in Fiat e dovrà raccogliere l'eredità di Carlo. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Stellantis cerca il rilancio. Luca Squeri: "Filosa rappresenti cambiamento. Stop ai diktat europei contro le auto"

Antonio Filosa è il nuovo Ceo di Stellantis - Antonio Filosa è stato nominato nuovo CEO di Stellantis, in seguito alla decisione del comitato del consiglio guidato da John Elkann. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Stellantis: nuovo CEO per Alfa Romeo?. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Stellantis, tutte le sfide del nuovo ceo: dal rilancio negli Stati Uniti e in Europa al riposizionamento dei marchi italiani - Antonio Filosa, neo amministratore delegato designato di Stellantis, dovrà affrontare molti nodi, perché il futuro del gruppo è in gioco ... 🔗milanofinanza.it scrive

Stellantis, Antonio Filosa nuovo ceo: i sindacati chiedono una svolta. Il ministro Urso: ottima scelta - Fiom chiede un vero piano industriale con al centro i lavoratori, Cirio punta sul rilancio di Mirafiori: attese risposte concrete da Filosa ... 🔗Come scrive milanofinanza.it

Stellantis, Antonio Filosa ad. Il placet di Forza Italia: "Contenti di un ceo italiano, apprezziamo la nuova fase del gruppo" - "L’interlocuzione avuta con Stellantis ci porta ad esprimere apprezzamento rispetto alla nuova fase che si sta delineando, sia sul piano dell'analisi fatta dall'azienda sia su quello delle scelte indu ... 🔗Secondo affaritaliani.it

Edizione delle ore 20.00 del 23/01/2020