Stellantis | Antonio Filosa nuovo amministratore delegato-2

Roma, 28 mag. (LaPresse) – La scelta – viene spiegato – è stata presa "sulla base della sua comprovata esperienza maturata in oltre 25 anni di attività nel settore automobilistico, della sua vasta esperienza in tutto il mondo, della sua ineguagliabile conoscenza dell'Azienda e delle sue riconosciute qualità di leadership". Antonio Filosa ha guidato Stellantis sia in Nord che in Sud America. Durante il suo mandato come Chief Operating Officer per il Sud America – si legge in una nota – ha portato il marchio Fiat alla leadership di mercato e ha poi sviluppato significativamente i marchi Peugeot, Citroën, Ram e Jeep...