stellantis antonio filosa è il nuovo ceo

Stellantis NV ha ufficializzato la nomina di Antonio Filosa come nuovo CEO, a seguito di un’attenta selezione di candidati condotta dal Consiglio di Amministrazione. La scelta di Filosa segna un'importante fase nell'evoluzione dell'azienda, con l'intento di guidare la crescita e l'innovazione nel settore automobilistico.

AMSTERDAM (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – Stellantis NV annuncia che il suo Consiglio di Amministrazione ha scelto all’unanimità Antonio Filosa come nuovo Chief Executive Officer, “a seguito di un approfondito processo di ricerca di candidati interni ed esterni, condotto da uno speciale Comitato Speciale del Consiglio guidato dal Chairman John Elkann”, si legge in una nota. La società terrà ora un’assemblea straordinaria degli azionisti, che sarà convocata nei prossimi giorni, per eleggere Antonio Filosa nel Consiglio di Amministrazione come amministratore esecutivo della Società. Nel frattempo, per conferirgli piena autorità e garantire una transizione efficiente, il Consiglio di Amministrazione gli ha conferito i poteri di Chief Executive Officer a partire dal 23 giugno... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it