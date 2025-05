Stazione Rfi conferma | restyling e ascensori da giugno

Il consiglio comunale di Brindisi ha confermato l'avvio dei lavori di restyling della stazione RFI, previsto per giugno. Il progetto include importanti interventi di riqualificazione e l'installazione di ascensori, migliorando così l'accessibilità e i servizi per i viaggiatori. Questo rinnovamento rappresenta un passo significativo verso l'adeguamento della struttura alle moderne esigenze di mobilità .

