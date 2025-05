Stato di emergenza a Bocas del Toro | proteste contro la riforma previdenziale

Nella provincia di Bocas del Toro, in Panama, è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito di violente proteste contro la riforma previdenziale voluta dal presidente José Raúl Mulino. Le manifestazioni, che durano da settimane, hanno portato a blocchi stradali e a un'ampia mobilitazione dei produttori di banane, in segno di dissenso nei confronti della nuova legge che minaccia le loro prerogative.

Il governo panamense ha dichiarato lo stato di emergenza nella provincia di Bocas del Toro, a ovest della capitale, dove da settimane sono in corso violente proteste e blocchi stradali contro la legge di riforma della previdenza sociale promossa dal presidente José Raúl Mulino. I produttori di banane della provincia hanno aderito alla paralisi delle attività promossa dal principale sindacato del Paese, Suntracs, costringendo la principale azienda del settore - la Chiquita Panama, controllata dell'americana Chiquita Brands - a licenziare dei suoi lavoratori in sciopero. Chiquita Panama ha intanto annunciato anche la sospensione delle attività "fino a nuovo avviso", motivandola con "l'ingiustificato blocco del lavoro e il totale abbandono delle piantagioni di banane dal 28 aprile"... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stato di emergenza a Bocas del Toro: proteste contro la riforma previdenziale

