Stati Generali sull’Ambiente 2025 | due giorni di incontri premi e progetti alla Mostra d’Oltremare di Napoli

Il 29 e 30 maggio, Napoli ospiterà gli Stati Generali sull'Ambiente 2025, un evento di riferimento per la sostenibilità. Promosso dalla Regione Campania presso la Mostra d’Oltremare, l'incontro offrirà due giorni di dibattiti, premi e presentazioni di progetti innovativi. Un'opportunità imperdibile per confrontarsi su temi cruciali per il futuro del nostro pianeta.

Tornano a Napoli il 29 e 30 maggio gli Stati Generali sull'Ambiente 2025, evento promosso dalla Regione Campania presso la Mostra d'Oltremare. Due giornate intense, ricche di appuntamenti, tavole rotonde, premi e confronti dedicati alla sostenibilità ambientale, alla mobilità green e alla valorizzazione del territorio, con la partecipazione del Presidente Vincenzo De Luca. L'iniziativa rientra nel Green Med Expo & Symposium, in collaborazione con Ecomondo e Ricicla TV, e si pone come un'occasione di dialogo tra istituzioni, cittadini, studenti, esperti e content creator, per affrontare insieme le sfide ambientali contemporanee.

