Starship di SpaceX | fallisce il nono volo di prova con disintegrazione nell' Oceano Indiano

Il nono volo di prova di Starship, la nave spaziale di SpaceX destinata a esplorazioni lunari e marziane, si è concluso tragicamente con una probabile disintegrazione nell'Oceano Indiano. Durante il rientro, la navicella ha perso il controllo, risultando in una significativa perdita di carburante e nell'interruzione del suo viaggio verso l'obiettivo. Questo incidente solleva interrogativi sulle sfide tecnologiche da affrontare nel programma spaziale di Elon Musk.

Il nono volo di prova di Starship, la nave di SpaceX progettata per le future missioni verso Luna e Marte, finisce con la navicella probabilmente disintegrata sopra l'Oceano Indiano dopo aver perso il controllo durante il rientro sulla Terra. Il razzo ha, infatti, subito una perdita di carburante dopo circa 30 minuti di volo e ha iniziato a ruotare su se stesso. Lo ha riferito SpaceX nella diretta streaming. Il programma era che Starship completasse il suo percorso di volo con una discesa controllata e un ammaraggio nell'Oceano Indiano in meno di 90 minuti, ma la torre di controllo non è riuscita più a mantenere l'orientamento del razzo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

FAILURE! SpaceX Starship Flight 9 ReEntry