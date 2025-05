Stampa incontro pubblico sull' informazione giudiziaria dopo le leggi bavaglio

In un contesto di crescente attenzione alle libertà di informazione, il prossimo incontro pubblico si concentrerà sull'impatto delle leggi bavaglio sull'informazione giudiziaria. Dopo oltre vent'anni di normative restrittive, l'evento analizzerà le recenti disposizioni, incluso il divieto di pubblicazione delle ordinanze, e discuterà le implicazioni per il diritto-dovere di cronaca. Partecipa per scoprire come ciò influisce sulla trasparenza e sull'informazione nella nostra società.

Lo stato dell'informazione giudiziaria dopo le leggi bavaglio che si sono susseguite in oltre vent'anni, l'ultima delle quali contempla il divieto di pubblicazione delle ordinanze che limita il diritto-dovere di cronaca. Sarà questo l'argomento al centro del nuovo appuntamento organizzato... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Stampa, incontro pubblico sull'informazione giudiziaria dopo le leggi bavaglio

