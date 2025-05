Stage di Karate Fikta Hiroshi Shirai a Copparo | maestri e cinture nere in azione

Sabato scorso, il palasport di Copparo ha ospitato un emozionante stage di karate organizzato dalla Fikta Hiroshi Shirai Karatedo Emilia-Romagna, in collaborazione con l'ASD Ren Bu Kai Karate Do. Sotto la direzione dei maestri Riccardo Pesce e Paolo Lazzarini, cinture nere di alto livello, numerosi praticanti hanno potuto perfezionare le proprie tecniche e apprendere nuove strategie, vivendo un'intensa giornata di formazione e confronto.

Sabato si è svolto al palasport di Copparo, in collaborazione con la asd Ren Bu Kai Karate Do del M°. Roberto Borellini cintura Nera 6° Dan, lo stage della Fikta Hiroshi Shirai Karatedo asd dell' Emilia-Romagna, condotto dal maestro Riccardo Pesce cintura Nera 7° Dan, e dal maestro Paolo Lazzarini, cintura Nera 7° Dan, che nelle due ore di allenamento si sono alternati alla guida delle cento cinture nere presenti provenienti dalle province della nostra regione. I maestri Luca Torreggiani cintura Nera 5° Dan referente tecnico della regione e dal maestro Luca Mossini, cintura Nera 5° Dan, si sono invece alternati alla guida delle cinture colorate dal grado di cintura Gialla al grado di cintura Marrone...

