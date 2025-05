Staffetta del Giubileo degli Sportivi | 42 atleti da Modena a Roma per incontrare Papa Leone XIV

È stata presentata in Fratellanza la staffetta del Giubileo degli Sportivi: 42 atleti per 464 km, da Modena a Roma, dall’11 al 14 giugno. Domenica 15 poi atleti e staff, insieme ad altre migliaia di sportivi da tutto il mondo, incontreranno Papa Leone XIV. Ha preso per primo la parola Stefano Prampolini, segretario di Un ponte verso Betlemme che insieme a Rock No War organizza l’iniziativa. Vi sono coinvolti Comune, Provincia e Fondazione di Modena e tutte le realtà dello sport modenese nonché Accademia Militare e gli istituti scolastici Venturi, Tassoni e Cavazzi. La staffetta è dedicata ad Aderito Paterlini, che nel 1984 con gli atleti della Madonnina inaugurò l’iniziativa, ripetuta nel 2000... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Staffetta del Giubileo degli Sportivi: 42 atleti da Modena a Roma per incontrare Papa Leone XIV

