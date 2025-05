Stabili le condizioni del quarantenne affetto dal vaiolo delle scimmie resta ricoverato in Malattie infettive

Le condizioni di salute di un quarantenne brasiliano affetto da vaiolo delle scimmie sono attualmente stabili, sebbene non gravi. Ricoverato nel reparto di Malattie infettive del Policlinico dopo un passaggio al Pronto soccorso, il paziente ha suscitato preoccupazione, ma il suo stato di salute attuale sembra rassicurante.

Le sue condizioni non vengono giudicate gravi, ha 40 anni ed è di nazionalità brasiliana l'uomo affetto dal vaiolo dele scimmie e ricoverato da alcuni giorni al reparto di Malattie infettive del Policlinico. Il paziente era transitato dal Pronto soccorso prima del trasferimento in reparto e della.

