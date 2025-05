Spruzza benzina sui carabinieri e li minaccia con un accendino | arrestato nel Lodigiano

Un uomo di 45 anni di origine marocchina è stato arrestato nel lodigiano dopo aver aggredito tre carabinieri, spruzzando loro della benzina e minacciando di appiccare il fuoco con un accendino. L'incidente è avvenuto nella frazione di Bargano, scatenando un'immediata reazione delle forze dell'ordine e suscitando preoccupazione nella comunità locale.

LODI – Un uomo di 45 anni di origine marocchina, residente a Villanova Sillaro, in provincia di Lodi, è stato arrestato dopo aver aggredito tre carabinieri spruzzando loro addosso della benzina e minacciando di appiccare il fuoco con un accendino. L’episodio è avvenuto nella frazione di Bargano, dove i militari erano intervenuti per sedare una rissa segnalata nei pressi del bar della piazza centrale. Quando i carabinieri della stazione di Borghetto Lodigiano si sono trovati di fronte l’uomo con una bottiglietta in mano, gli hanno immediatamente chiesto di svuotarla a terra. Una richiesta tutt’altro che casuale: appena due settimane prima, lo stesso individuo era stato arrestato a Sant’Angelo Lodigiano durante una fiera popolare per possesso di acido muriatrico, una sostanza corrosiva e altamente pericolosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spruzza benzina sui carabinieri e li minaccia con un accendino: arrestato nel Lodigiano

