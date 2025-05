Spray al peperoncino sul viso e collana strappata a un 20enne

Due uomini sono stati arrestati dalla polizia di Genova in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per una rapina avvenuta a Castelletto. I due sono accusati di aver aggredito un giovane di vent'anni, usando spray al peperoncino e strappandogli una collana. L’operazione segue le indagini della Procura, che hanno portato all’identificazione dei sospetti e al loro arresto.

Due uomini sono state portati in carcere dalla polizia, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Genova su richiesta della Procura, perchĂ© ritenuti i responsabili di una rapina commessa con lo spray al peperoncino a Castelletto.

