Spray al peperoncino spruzzato per sbaglio alle casse del supermercato | alcuni lievi intossicati

Un episodio di panico ha scosso il supermercato del centro commerciale Le Fornaci di Forlimpopoli, dove un'erogazione accidentale di spray al peperoncino ha causato lievi intossicazioni tra i clienti. L'incidente, avvenuto intorno alle 16 di oggi, ha richiesto l'intervento di un'ambulanza per soccorrere alcune persone colpite dal gas urticante, creando disagi e preoccupazione tra i presenti.

Disagi al supermercato del centro commerciale Le Fornaci di Forlimpopoli per un gas urticante che si è diffuso nel negozio. E' quanto capitato intorno alle 16 di oggi pomeriggio, mercoledì. Il gas ha creato problemi di natura sanitaria ad alcune persone, che sono state soccorse dell'ambulanza del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Spray al peperoncino spruzzato per sbaglio alle casse del supermercato: alcuni lievi intossicati

Le notizie più recenti da fonti esterne

Spray al peperoncino tra i banchi: evacuazione e paura al Liceo Regina Margherita di Torino - Aule evacuate, ragazzi con sintomi da intossicazione e intervento dei sanitari. Il gesto resta anonimo ma lascia il segno: la scuola si interroga su sicurezza e responsabilità ... 🔗Come scrive giornalelavoce.it

Cremona, spray al peperoncino spruzzato a scuola: 5 studenti del liceo Anguissola in ospedale - Il tutto è accaduto intorno a mezzogiorno, quando in via Palestro sono arrivate le ambulanze, allertate dal personale scolastico. L'obiettivo ora è quello di risalire all'autore del gesto ... 🔗Si legge su msn.com

Spruzzano spray al peperoncino all'interno di una discoteca e viene subito evacuata - Evaucazione alla discoteca Class 125, in pieno centro ad Arezzo, perché qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino. Sono state rinvenute due bombolette ut ... 🔗Da www3.saturnonotizie.it

Quanto fa male lo spray a peperoncino negli occhi? ??? #spray #peperoncino #difesapersonale