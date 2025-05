Sposi Castello del Capitano nella top ten

Il Castello del Capitano delle Artiglierie di Terra del Sole si distingue per il suo prestigioso riconoscimento, essendo stato inserito dal portale inglese rockmywedding.com tra le 10 migliori location italiane per matrimoni nel 2025. Questo incantevole maniero rinascimentale, situato nei pressi della Porta Fiorentina, promette un'esperienza indimenticabile per gli sposi desiderosi di un contesto da favola.

Prestigioso riconoscimento per il Castello del Capitano delle Artiglierie di Terra del Sole. Il maniero rinascimentale che sovrasta la Porta Fiorentina è stato inserito dal portale inglese rockmywedding.com tra le 10 migliori location italiane dove celebrare un matrimonio nel 2025, addirittura al primo posto nella graduatoria dei castelli. Un premio che va a rimpinguare un palmares già ricco di trofei (tra gli altri il wedding award di matrimonio.com e quelli assegnati da AreaEvents e wedInspire). Un tributo che eleva la location fiabesca di via Cavallotti a cornice ideale per celebrare e rendere indimenticabile il giorno più bello, quello più atteso da ogni coppia... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sposi, Castello del Capitano nella top ten

