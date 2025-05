Sportelli bancari sempre più sicuri i dati Ossif | in Calabria nessuna rapina nel 2024

Nel 2024, la Calabria si distingue per un significativo incremento della sicurezza bancaria, registrando zero rapine agli sportelli. Questo traguardo straordinario colloca la regione tra le più sicure d'Italia, insieme ad Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Molise e Valle d’Aosta. Un risultato che riflette l'efficacia delle misure adottate per proteggere cittadini e istituti finanziari.

