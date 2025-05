Sport sonno e recupero | al Volleyball World Tour di Battipaglia anche il sistema di riposo di Gruppo Buoninfante dedicato alla ripresa dopo la fatica

Scopri come il sistema di riposo di Gruppo Buoninfante supporta il recupero degli atleti durante il Volleyball World Tour di Battipaglia, garantendo riposo e rigenerazione dopo intense performances. Un esempio di collaborazione vincente tra sport e innovazione territoriale, per un benessere ottimale di atleti e appassionati.

Il legame tra Buoninfante e il Volleyball World Tour a Battipaglia rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra sport e aziende del territorio. La presenza dell’azienda alla manifestazione è un impegno concreto nel sostenere lo sport ad alto livello attraverso l’innovazione nel settore del riposo grazie alla presenza di sistemi di riposo brevettati, tecnologicamente avanzati basati e sviluppati sulla scienza del sonno, pensati proprio per il recupero post performance. In particolare il Gruppo Buoninfante metterà a disposizione X-Bio  per una test experience per il pubblico e anche per gli atleti. 🔗 Leggi su Newsagent.it