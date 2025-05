Sport in tv oggi mercoledì 28 maggio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Scopri cosa non perdere in TV oggi, mercoledì 28 maggio, con una ricca offerta sportiva. Il tennis del Roland Garros, il ciclismo del Giro d’Italia e le emozioni degli Europei di tuffi, ginnastica artistica e nuoto di fondo sono solo alcuni degli eventi in programma. Preparati a seguire i tuoi sportivi preferiti in diretta e in streaming!

Mercoledì 28 maggio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con il Roland Garros, il ciclismo con il Giro d’Italia, i tuffi, la ginnastica artistica ed il nuoto di fondo con i rispettivi Europei, e tanto altro ancora. Jasmine Paolini, testa di serie numero 4 del tabellone di singolare femminile del Roland Garros 2025 di tennis, tornerà in campo per il secondo turno: il derby australiano dal quale sarebbe uscita la sfidante dell’azzurra è stato vinto da Ajla Tomljanovic, che ha sconfitto la connazionale Maya Joint per 6-1 6-3. Guarda il Roland Garros su DAZN... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 28 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

