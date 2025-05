Sport in tv oggi mercoledì 28 maggio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 28 maggio, gli appassionati di sport possono godere di un ricco palinsesto televisivo e in streaming. Tra gli eventi da non perdere, spiccano il Roland Garros di tennis, il Giro d'Italia, e le gare degli Europei di tuffi, ginnastica artistica e nuoto di fondo. Scopriamo insieme gli orari e come seguire tutte queste emozionanti competizioni!

Mercoledì 28 maggio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con il Roland Garros, il ciclismo con il Giro d’Italia, i tuffi, la ginnastica artistica ed il nuoto di fondo con i rispettivi Europei, e tanto altro ancora. Jasmine Paolini, testa di serie numero 4 del tabellone di singolare femminile del Roland Garros 2025 di tennis, tornerà in campo per il secondo turno: il derby australiano dal quale sarebbe uscita la sfidante dell’azzurra è stato vinto da Ajla Tomljanovic, che ha sconfitto la connazionale Maya Joint per 6-1 6-3. Guarda il Roland Garros su DAZN... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 28 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

