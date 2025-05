Sport in tv mercoledì 28 maggio | programma e orari di tutti gli eventi

Scopri il ricco palinsesto sportivo di mercoledì 28 maggio 2025! Oggi gli appassionati potranno seguire eventi entusiasmanti come il Roland Garros nel tennis, il Giro d’Italia nel ciclismo, oltre a tuffi e ginnastica. Non perdere l’occasione di vivere una giornata all'insegna dello sport in tv!

Il palinsesto giornaliero completo di mercoledì 28 maggio Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, mercoledì 28 maggio 2025. Giornata ricca di sport da seguire in tv con in programma il tennis con il Roland Garros, il ciclismo con il Giro d’Italia, i tuffi, la ginnastica artistica ed il nuoto di fondo con i rispettivi Europei. In scena anche la finale di Conference League. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale. Internazionali BNL d’Italia, che trionfo per Paolini: l’atleta azzurra scrive la storia insieme a Sara Errani (screen Instagram Paolini) – Sportface... 🔗 Leggi su Sportface.it