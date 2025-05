Sport e impegno sociale Riparte la corsa al tramonto tra ville storiche e giardini

Il 6 giugno, il centro di Varese si anima con la dodicesima edizione di "Tra Ville e Giardini", una corsa al tramonto che unisce sport e impegno sociale. Podisti amatori e competitivi si sfideranno lungo percorsi scenografici tra ville storiche e giardini, dando vita a un evento che celebra la bellezza del territorio e la passione per il running. Un'opportunità unica per scoprire la città in una nuova luce.

La data è quella di venerdì 6 giugno, la location come di consueto è il centro di Varese: si rinnova il tradizionale appuntamento di inizio estate per i podisti amatori e competitivi. Dodicesima edizione di " Tra Ville e Giardini ", che andrà in scena in orario serale. Saranno due i percorsi: uno riservato agli atleti competitivi tesserati Fidal e Runcard con partenza alle ore 20 ed uno riservato agli amatori non competitivi con partenza alle ore 20.05. Alle 19.30 invece ci sarà un minigiro per tutti i bambini. Tutte le procedure di partenza e arrivo, il villaggio atleti e le premiazioni si svolgeranno ai Giardini Estensi... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sport e impegno sociale . Riparte la corsa al tramonto tra ville storiche e giardini

