Spilimbergo e Pordenone rendono omaggio ad Ado Furlan

Spilimbergo e Pordenone celebrano Ado Furlan, scultore pordenonese di rilevanza storica, con tre mostre che si terranno tra maggio e novembre 2025. Questi eventi offriranno un'opportunità unica per esplorare la vita e l'opera di Furlan, figure centrale del Novecento friulano e protagonista di eventi fondamentali nel panorama artistico italiano.

Tre mostre, tra maggio e novembre 2025, permetteranno di approfondire la figura e l’attività di Ado Furlan, scultore pordenonese che ha segnato il Novecento friulano, ma ebbe un ruolo significativo anche a livello nazionale, grazie alla sua partecipazione a eventi cruciali per l’arte italiana tra. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

