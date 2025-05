Spezia e Cremonese si giocano tutto Allo Zini si apre la sfida che vale la A

Spezia e Cremonese si preparano a disputare una partita cruciale allo Zini, dove si gioca l'accesso alla Serie A. Terza contro quarta, entrambe le squadre sono determinate a coronare il sogno della promozione, dopo aver visto sfuggire il traguardo nel passato. Un match imperdibile, in cui i grigiorossi cercheranno riscatto dopo la delusione dell'anno scorso, mentre lo Spezia mira a consolidare la sua posizione.

Di nuovo terza contro quarta, le prime due squadre rimaste fuori dalla corsa alla promozione diretta in Serie A: Spezia-Cremonese, l'andata è allo Zini naturalmente, con i lombardi a caccia di un traguardo sfuggito già l'anno scorso, con il Venezia a esultare e i grigiorossi a mangiarsi le mani dopo la finale dei playoff di B. Vantaggio del campo e dei risultati per lo Spezia, travolgente contro il Catanzaro, che può permettersi persino due pareggi, ma attenzione alle trappole che può nascondere questa eliminatoria. Siamo alla resa dei conti tra una delle squadre più brillanti dell'intero campionato di B, lo Spezia che ha perso appena sei partite, e una Cremonese esperta sia come rosa che come allenatore...

