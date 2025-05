Spettro chiusure calano le aziende L’artigianato traina la Valdisieve

Negli ultimi dieci anni, il Valdarno Valdisieve ha visto una diminuzione del 5% delle attività, superando il calo della Città Metropolitana di Firenze. Nonostante questa tendenza preoccupante, l'artigianato si rivela un settore chiave, rappresentando il 38% delle imprese attive, dimostrando resilienza e capacità di trainare l'economia locale. Analizziamo le cause di questa flessione e il ruolo vitale dell'artigianato nel territorio.

Negli ultimi dieci anni, il numero delle attività presenti nel Valdarno Valdisieve è diminuito del 5%, un calo più marcato rispetto a quello registrato nel complesso della Città Metropolitana di Firenze (-3,5%). Le realtà attive sono oggi 6.784, il 38% delle quali artigiane, a conferma del peso che questo settore continua ad avere nell’economia dell’area. Tra i comparti più rilevanti c’è la pelletteria, da sempre colonna portante del territorio, oggi alle prese con una fase di crisi che investe l’intera filiera. A ciò si aggiungono alcuni elementi che invitano a riflettere sulle dinamiche imprenditoriali locali: la quota di imprese guidate da cittadini stranieri si attesta al 14%, al di sotto della media metropolitana (19,9%), mentre le imprese giovanili e femminili rappresentano rispettivamente il 7% e il 22% del totale, dati in linea con il resto della provincia... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spettro chiusure, calano le aziende. L’artigianato traina la Valdisieve

