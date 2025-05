Spettatori PSG Inter invasione nerazzurra a Monaco | e chi non è riuscito a prendere il suo biglietto per lo stadio…

In occasione della finale di Champions League tra PSG e Inter, Monaco si trasforma in una roccaforte nerazzurra. Con oltre 18mila tifosi pronti a sostenere la loro squadra, l’atmosfera è già infuocata. Ma per chi non è riuscito a garantirsi un biglietto, la delusione è palpabile. Scopriamo l’entusiasmo e le emozioni di un popolo che sogna in grande.

Spettatori PSG Inter, invasione nerazzurra a Monaco: e chi non è riuscito a prendere il suo biglietto per lo stadio. La carica dei tifosi interisti. Saranno oltre 18 mila i tifosi nerazzurri presenti tra gli spettatori di PSG Inter a Monaco di Baviera per la finale di Champions League. La Gazzetta dello Sport parla dell’invasione nerazzurra prevista per la giornata di sabato nella città tedesca: non solo allo stadio, i tifosi interisti prenderanno d’assalto la città bavarese tra le strade, nel maxi schermo e in altri modi per sostenere la squadra e per viversi il momento da sogno. SPETTATORI PSG INTER – « Con o senza biglietto, quel che conta è esserci... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Spettatori PSG Inter, invasione nerazzurra a Monaco: e chi non è riuscito a prendere il suo biglietto per lo stadio…

Cosa riportano altre fonti

PSG-Inter, l'Eintracht Francoforte tifa per i francesi. Per cinque milioni di buoni motivi - Tra glli spettatori interessati della finale di Champions League del 31 maggio tra Inter e Paris Saint-Germain ... a trionfare all'Allianz Arena sia il PSG, legati ai trasferimenti di Randal ... 🔗Si legge su msn.com

Inter-Psg, i biglietti per la finale di Champions: prezzi e come trovarli - Inter e Psg riceveranno 18.000 biglietti ciascuna ... Stessa cifra per gli spettatori diversamente abili, con ingresso gratuito per l'accompagnatore. Si passa poi alla Categoria 3 al prezzo ... 🔗Lo riporta repubblica.it

Champions League: Psg o Arsenal, chi sfiderà l'Inter in finale? - L'Inter ha raggiunto la seconda ... I nerazzurri saranno spettatori interessati della sfida di stasera, che vedrà il Psg affrontare l'Arsenal per un posto nell'atto conclusivo del 31 maggio ... 🔗Scrive sportmediaset.mediaset.it

When PSG ULTRAS take over Westfalenstadion.