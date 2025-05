Spettacolo all’asta memorabilia di Moira Orfei

Il 10 giugno alle 18, Roma ospiterà un'asta straordinaria dedicata ai memorabilia di Moira Orfei, icona della storia del circo e protagonista indiscussa dello spettacolo italiano. Quest'evento unico offrirà l'opportunità di aggiudicarsi pezzi rari e inestimabili, celebrando l'eredità di una leggenda senza tempo. Non perdere la chance di essere parte di questa storica iniziativa.

Roma, 28 mag. (askanews) – Il prossimo 10 giugno, alle 18, si terrà un evento destinato a entrare nella storia dello spettacolo: un’asta di pezzi unici e inestimabili appartenuti a Moira Orfei, leggenda internazionale del Circo e icona assoluta dello showbiz italiano. Questo appuntamento, nel segno della memoria e della rinascita, intende trasformare il patrimonio artistico e personale della diva in nuova linfa per il suo amato circo. L’asta sarà condotta con la massima trasparenza e cura dalla Casa d’Aste Bolli & Romiti, sotto l’attenta supervisione del figlio Stefano Orfei e della nuora, l’attrice e showgirl Brigitta Boccoli, a garanzia del valore affettivo e storico di ogni singolo pezzo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

