Spettacoli giochi e laboratori con il festival Pavullo città dei bambini

Domenica 8 giugno, il festival "Pavullo città dei bambini" ritorna per la sua seconda edizione, offrendo una giornata di divertimento e creatività per i più piccoli e le loro famiglie. Con spettacoli, giochi e laboratori, l'evento trasforma Pavullo in un vero e proprio paradiso per bambini, dove l'immaginazione può esprimersi liberamente. Un'opportunità imperdibile per vivere insieme momenti indimenticabili!

Torna domenica 8 giugno l'appuntamento con il festival "Pavullo città dei bambini", giunto alla seconda edizione e dedicato interamente ai più piccoli e alle loro famiglie. Spiegano gli organizzatori: "Immaginate un luogo a misura di bambino, dove l’immaginazione corre libera con i laboratori... 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Spettacoli, giochi e laboratori con il festival "Pavullo città dei bambini"

Ne parlano su altre fonti

Festival delle bambine e dei bambini Milano dal 24 al 27 maggio 2025; BOOM - Il Festival dei bambini; Festival, laboratori e spettacoliIl meglio del fine settimana coi bambini | Milano; Festival delle bambine e dei bambini 2025: Milano diventa un parco giochi della cultura. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Festival di artisti di strada, letteratura e attività in natura: gli eventi di giugno per i bambini - Cosa fare a giugno coi bambini, dai festival di strada al luna park, dalle attività in natura ai film festival ... 🔗Segnala siviaggia.it

Gli eventi e i festival per bambini e famiglie in Italia a giugno 2025 - Giugno in Italia offre eventi per famiglie e bambini, tra festival culturali, laboratori creativi e rievocazioni storiche in città come Sestri Levante, Aosta, Parma, Perugia e Torino. 🔗Da gaeta.it

Festival delle Bambine e dei Bambini 2025: giochi, laboratori e performance - Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti. Il salvataggio dei cookie permette una miglior navigazione su questo sito web. Google Adsense Snippet per raccogliere dati anonimi di navigazione ... 🔗Segnala mentelocale.it

'IO GIOCO FESTIVAL', ALLA CASA DELLE ARTI EVENTI PER BAMBINI, GIOVANI E FAMIGLIE. | 02/05/2022