Speranza per Caserta e Caserta Decide in campo per i referendum

Caserta Decide e Speranza per Caserta si uniscono per promuovere i referendum "5 SÌ per un’Italia più giusta". Con un appello a tutti i cittadini, sottolineano l'urgenza di prendere posizione in un paese caratterizzato da crescenti disuguaglianze e minacce ai diritti sociali e civili. È tempo di mobilitarsi per un futuro migliore e più equo per tutti.

CASERTA. Questo pomeriggio, Caserta Decide e Speranza per Caserta in piazza per rivendicare “Siamo Casertani non camorristi” - Caserta – Questo pomeriggio, in piazza Correra, i movimenti Caserta Decide e Speranza per Caserta incontrano la cittadinanza per affermare che, dopo lo scioglimento dell’amministrazione comunale del ... 🔗Secondo casertace.net

SCIOGLIMENTO CASERTA - Caserta decide e Speranza scendono in piazza - 15:56:38 CASERTA. In tante e tanti negli ultimi anni si sono battuti, dentro e fuori il Consiglio comunale, contro un sistema di potere che ha fatto dell’arroganza e dell’opacità le proprie ... 🔗Si legge su casertafocus.net

Scioglimento Caserta, Movimenti in piazza,"no gruppi potere" - "Siamo Casertani, non camorristi": è questo lo slogan che ha fatto da sfondo alla manifestazione tenutasi ieri a piazza Correra a Caserta e organizzata dai Movimenti "Caserta Decide" e "Speranza per C ... 🔗Da ansa.it

