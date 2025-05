Speranza di vita in crescita | Trento al top Campania in coda secondo Istat

La speranza di vita in Italia continua a crescere, ma le disparità regionali restano marcate. Secondo l'ultima audizione dell'Istat, i residenti di Trento possono contare su un'aspettativa di vita di 84,7 anni, al contrario dei 81,7 anni della Campania. Questo divario evidenzia le differenze significative in termini di salute e qualità della vita tra le diverse zone del paese.

La speranza di vita alla nascita è in crescita ma permangono differenze significative a livello territoriale con i residenti a Trento che hanno un'aspettativa di vita di 84,7 anni a fronte dei 81,7 della Campania. E' quanto emerge dall'audizione dell' Istat di oggi sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale. Tra il 2004 e il 2024 nel nostro Paese - segnala l'Istituto - la speranza di vita alla nascita è passata da 80,7 a 83,4 anni: l'incremento è stato maggiore per gli uomini (da 77,9 a 81,4 anni) e più limitato per le donne (83,6 a 85,5 anni). Nel 2024 le province autonome di Trento e Bolzano sono le più longeve (84,7 e 84,6 anni rispettivamente); all'opposto, quelle con la sopravvivenza inferiore sono la Campania e la Sicilia (81,7 e 82,1 anni)...

