Specializzando picchiato al Policlinico di Napoli | ha battuto la testa contro un pilastro dopo uno schiaffo

Un medico specializzando del Policlinico di Napoli è stato aggredito dal marito di una paziente, subendo un trauma cranico dopo essere stato schiaffeggiato e colpito contro un pilastro. Ricoverato all'ospedale Cardarelli, il giovane professionista ha riportato una prognosi di 30 giorni. Questo episodio evidenzia nuovamente le crescenti tensioni e i rischi affrontati dal personale sanitario. Continua a leggere...

Il medico specializzando è stato aggredito dal marito di una paziente: il giovane è stato ricoverato all'ospedale Cardarelli con una prognosi di 30 giorni

