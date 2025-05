Spaziorazzo Starship perde carburante

Durante il nono test del razzo Starship, SpaceX ha segnalato una perdita di carburante dopo circa 30 minuti di volo, causando una rotazione imprevista del veicolo. Inizialmente, la missione prevedeva una discesa controllata e un ammaraggio. Questo incidente solleva domande sulle future prestazioni e sulla sicurezza del programma Starship.

2.57 Il razzo Starship ha subito una perdita di carburante dopo circa 30 minuti di volo e ha iniziato a ruotare su se stesso. Lo riferisce SpaceX nella diretta streaming sul nono test del razzo. Il programma era che Starship completasse il suo percorso di volo con una discesa controllata e un ammaraggio nell'Oceano Indiano in meno di 90 minuti. Poiché la torre di controllo non riesce più a mantenere l'orientamento del razzo, Starhsip probabilmente andrà a fuoco prima di ammarare nell'Oceano Indiano... 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Su questo argomento da altre fonti

Terni, ambulanza del 118 perde carburante per un guasto in viale dello Stadio e viene multata - TERNI - L'ambulanza del 118 sta percorrendo viale dello Stadio, ha un guasto e perde carburante. L'asfalto diventa viscido ed è necessatio l'intervento del personale di Area Sicura per consentire ... 🔗Come scrive msn.com