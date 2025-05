Spartan Race 2025 a Cesenatico | oltre 6mila partecipanti da tutto il mondo

Cesenatico si prepara ad accogliere la Spartan Race 2025, un evento che ha battuto ogni record con oltre 6.000 partecipanti provenienti da tutto il mondo. Questo entusiasmante fine settimana di corsa ad ostacoli coinvolgerà atleti di tutte le età , dai giovani di 5 anni ai più esperti concorrenti, promettendo un’esperienza unica nel cuore della città .

Numeri da record per l’edizione 2025 della Spartan Race, la corsa ad ostacoli che si sviluppa sul territorio urbano di Cesenatico, che quest’anno parla straniero. In due giorni sono stati più di 6mila i partecipanti, dalle piccole e i piccoli di 5 anni, sino agli over più che brizzolati, provenienti da tutta Italia e dall’estero, con significative rappresentanze da Svizzera, Repubblica Ceca, Polonia e Germania. Partendo dal Parco di Levante, allestito come un gigantesco campo gara, gli organizzatori hanno propostro diversi percorsi in funzione delle categorie, con lunghezze di percorsi e ostacoli appositamente studiati... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spartan Race 2025 a Cesenatico: oltre 6mila partecipanti da tutto il mondo

Cosa riportano altre fonti

Spartan Race a Cesenatico: migliaia di atleti in gara nella quarta edizione; E' il weekend della Spartan Race al Parco Levante e in spiaggia, tutte le modifiche alla viabilità ; Spartan race a Cesenatico, tanti podi per gli atleti parmigiani; Tutto pronto per la Spartan Race. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Spartan Race 2025 a Cesenatico: oltre 6mila partecipanti da tutto il mondo - Record di partecipazione alla Spartan Race 2025 a Cesenatico con oltre 6mila atleti, inclusi bambini e professionisti internazionali. 🔗Lo riporta msn.com

Spartan Race Cesenatico: migliaia di atleti in gara nella quarta edizione - La quarta edizione della Spartan Race a Cesenatico attira migliaia di atleti per una sfida di forza e resistenza. 🔗msn.com scrive

Spartan Race, trionfo di forza e spirito di squadra per il team EVOLUTION - Sabato 24 maggio 2025, la squadra EVOLUTION ha preso parte alla Spartan Race di Cesenatico, uno degli eventi OCR (Obstacle Course Race) più attesi dell’anno. La competizione si è svolta nel suggestivo ... 🔗Scrive terremarsicane.it

Spartan Cesenatico 2022: Highlights video