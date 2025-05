Spareggi nazionali | Vianese sfida K Sport Montecchio Gallo per la promozione

Questo fine settimana si svolgono appuntamenti cruciali per i dilettanti, con la Vianese che affronta la K Sport Montecchio Gallo nella gara di ritorno del primo turno degli spareggi nazionali di Eccellenza. Dopo una sconfitta di misura all'andata, la squadra di casa è pronta a lottare per ribaltare la situazione e ottenere la promozione. Un match decisivo che promette emozioni intense.

Appuntamenti importanti in questo fine settimana per i dilettanti. In Eccellenza domenica (ore 16) si giocherà la gara di ritorno del primo turno degli spareggi nazionali tra la Vianese e la K Sport Montecchio Gallo. All'andata come è noto la vittoria ha arriso (di misura) alla squadra emiliana, ma la K Sport ha tutte le possibilità di passare il turno, forte di un tecnico preparato e di una rosa ben assortita e con giocatori di qualità . La società ha messo a disposizione dei tifosi per questa trasferta un pullman gratuito. Nessuna partita invece in Promozione. Scendendo in Prima categoria sabato pomeriggio sono in programma gli spareggi tra vincenti i playoff dei rispettivi gironi: San Costanzo- Ostra Calcio e Borgo Mogliano- Montalto...