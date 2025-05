spacex fallito il nuovo lancio di starship

Il sogno di SpaceX di portare il razzo Starship a nuovi traguardi ha subito un'altra battuta d'arresto. Il nono volo di prova si è concluso con un fallimento: a 30 minuti dal decollo, la navicella ha mostrato problemi di perdita di carburante, seguiti da un incendio e un ammaraggio non controllato. La missione, seguita in diretta, evidenzia le sfide ancora da affrontare nel programma spaziale dell'azienda.

Un’altra battuta d’arresto per SpaceX: anche il nono volo di prova del razzo Starship si è concluso con un fallimento. Dopo circa 30 minuti di volo, la navicella ha iniziato a perdere carburante, seguita da un incendio e, infine, da un ammaraggio fuori controllo. La missione, trasmessa in diretta streaming dall’azienda di Elon Musk, avrebbe dovuto concludersi con una discesa controllata e un ammaraggio nell’Oceano Indiano. Durata prevista: circa un’ora e mezza. Ma ancora una volta, la conquista di Marte dovrĂ aspettare. Il razzo, alto 123 metri — quanto un edificio di 40 piani — è decollato dalla base texana poco dopo le 18:30 ora locale (le 1:30 in Italia)... 🔗 Leggi su Panorama.it