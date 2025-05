SpaceX fallito il lancio numero 9 di Starship razzo perde controllo dopo 30 minuti di volo per perdita di carburante - VIDEO

Il lancio numero 9 di Starship di SpaceX si è concluso in un fallimento dopo circa 30 minuti di volo. Durante la missione, la navetta ha subito una perdita di carburante, provocando una perdita di controllo e una rotazione incontrollata. Questo incidente segna un passo indietro per il programma di SpaceX, progettato per le future esplorazioni lunari e marziane.

La navetta spaziale ha subito una perdita di carburante dopo circa 30 minuti di volo e ha iniziato a ruotare su se stessa Il lancio numero 9 di Starship, la nave di SpaceX progettata per le future missioni verso Luna e Marte, è fallito. Il razzo lungo 123 metri è decollato dalla Starbase in T...

