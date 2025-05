SpaceX fallisce il nono test di Starship | il volo dura poco più di 45 minuti – Video

SpaceX ha recentemente effettuato il nono test del razzo Starship, progettato per esplorazioni spaziali su Luna e Marte. Dopo un volo di oltre 45 minuti, il veicolo ha subito una perdita di carburante e ha mostrato segni di instabilità in volo. Il lancio, partito dalla base Starbase in Texas, evidenzia ancora le sfide tecniche da affrontare nel perfezionamento di questo ambizioso progetto.

SpaceX ha lanciato il razzo Starship, il veicolo progettato per le future missioni verso Luna e Marte, per il nono test. Il razzo, partito dalla base Starbase dell’azienda vicino a un paesino del Texas meridionale, ha subito una perdita di carburante dopo circa 30 minuti di volo e ha iniziato a ruotare su se stesso: il contatto con la navetta è stato perso dopo circa 46 minuti di volo. Il programma era che Starship completasse il suo percorso di volo con una discesa controllata e un ammaraggio nell’Oceano Indiano in meno di 90 minuti. La capsula è esplosa con una pioggia di detriti caduti nell’Oceano Indiano, nella zona nella quale era stato vietato il traffico di aerei e navi... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - SpaceX, fallisce il nono test di Starship: il volo dura poco più di 45 minuti – Video

Le notizie più recenti da fonti esterne

