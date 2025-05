SpaceX fallisce anche il nono test di Starship | il razzo di Musk perde carburante e precipita – Il video

SpaceX ha affrontato un nuovo imprevisto nel nono test di Starship, con il razzo di Elon Musk che ha subito una perdita di carburante dopo 30 minuti di volo. L'operazione si è conclusa con un incendio e un ammaraggio non riuscito. Durante la diretta streaming, l'azienda ha confermato il fallimento della missione, evidenziando le sfide ancora da superare per il successo del progetto ambizioso di esplorazione spaziale.

Prima la perdita di carburante dopo 30 minuti. Poi l’incendio e l’ammaraggio. SpaceX di Elon Musk ha riferito nella sua diretta streaming che anche il nono test del suo razzo non è stato completaot con successo. Starship doveva completare il suo percorso con una discesa controllata e un ammaraggio nell’Oceano Indiano. Il tutto doveva durare un’ora e mezza. Ma anche stavolta Marte può attendere. Il razzo alto 123 metri e grande come un palazzo di 40 piani si è alzato in volo sul Texas poco dopo le 18.30 ora locale (1.30 in Italia). L’orario serviva ad ammirare l’ammaraggio con la luce del sole. Questa volta il volo è durato tre quarti d’ora... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - SpaceX, fallisce anche il nono test di Starship: il razzo di Musk perde carburante e precipita – Il video

