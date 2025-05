Spaccio di droga con l' auto a noleggio | 30enne in manette

Un 30enne di Grumo Nevano è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Caserta mentre guidava un'auto a noleggio priva di patente. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato 19 dosi di droga, tra crack e cocaina, nascoste in un contenitore metallico sulla canna dello sterzo. L'operazione è avvenuta su viale Carlo III, evidenziando un nuovo caso di spaccio nel territorio.

🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Spaccio di droga con l'auto a noleggio: 30enne in manette

