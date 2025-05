Spacciava sostanze stupefacenti nella sua casa in zona ospedale giovane arrestato

Un giovane di 29 anni è stato arrestato a Pescara per spaccio di sostanze stupefacenti direttamente nella sua abitazione, situata in prossimità dell'ospedale. L'operazione, condotta dalla polizia, ha rivelato una vera e propria postazione di spaccio domestico, attivata dal giovane. I dettagli della cattura e le indagini proseguono per comprendere l'estensione della rete di distribuzione.

Avrebbe predisposto una postazione di spaccio domestico di sostanze stupefacenti dentro al suo appartamento in zona ospedale a Pescara. Per questo motivo la polizia ha tratto in arresto un ragazzo di 29 anni nella serata di lunedì 26 maggio. A portare avanti l'operazione gli investigatori...

