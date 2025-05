Soulé la Roma riparte dal suo talento | il primo colpo per il 2025-26 è già in casa

La Roma guarda al futuro con entusiasmo, puntando sul talento di Matias Soulé, il primo colpo per la stagione 2025-26. Già in casa, Soulé rappresenta un segnale chiaro di crescita interna, dopo un avvio di stagione difficile. La sua determinazione e il sorriso sul volto indicano che la squadra giallorossa è pronta a ripartire, costruendo su basi solide e promettenti.

Il futuro è già cominciato. Per la Roma ha il volto sorridente, e un po’ sfrontato, di Matias Soulé. Il primo tassello della rosa giallorossa versione 2025-26 non arriva dal mercato, ma da una crescita interna che ha sorpreso e convinto tutti. Dopo un inizio di stagione in ombra, tra panchina e prestazioni intermittenti, l’argentino ha preso per mano la squadra nei momenti decisivi, diventando un punto fermo nelle scelte di Ranieri e uno dei trascinatori nella corsa europea. Il protagonista inatteso. Con Dybala ai box, la Roma ha trovato in Soulé una scintilla imprevedibile, capace di spostare gli equilibri. 🔗 Leggi su Sololaroma.it