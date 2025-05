Sotto pressione Mosca rilancia i colloqui con Kiev | Incontro il 2 giugno a Istanbul

In un clima di crescente tensione, Mosca ha deciso di riprendere i negoziati di pace con l'Ucraina, segnando un possibile passo verso una de-escalation. L'incontro è previsto per il 2 giugno a Istanbul, offrendo una nuova opportunità per dialogare e trovare una soluzione.

Un documento che si è fatto attendere per settimane, invocato a più riprese da Kiev e dalle capitali occidentali, potrebbe ora riaprire uno spiraglio. La Russia ha annunciato ufficialmente di voler riprendere i colloqui di pace con l’Ucraina, proponendo come sede Istanbul e come data lunedì 2 giugno. A darne notizia è stato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, che ha spiegato: “La nostra delegazione è pronta a presentare questo memorandum alla delegazione ucraina e a fornire le spiegazioni necessarie durante un secondo giro di colloqui diretti”. Il memorandum russo, secondo Lavrov, sarà la base per discutere un possibile cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sotto pressione, Mosca rilancia i colloqui con Kiev: “Incontro il 2 giugno a Istanbul”

Putin non sarà ai colloqui tra Mosca e Kiev in Turchia | Zelensky: "Pronti a ogni tipo di negoziato per arrivare alla pace" - In un clima teso, Vladimir Putin non parteciperà ai colloqui tra Mosca e Kiev che si svolgeranno in Turchia. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Russia e Ucraina pronte a incontrarsi in Vaticano a giugno; Ucraina, 15 Paesi Ue: Rilanciare la diplomazia con chi ha mantenuto rapporti con Mosca. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Mosca e Kiev sotto pressione le armi non tacciono e sale il bilancio delle vittime civli, Trump perplesso - La potenza di fuoco aerea della Russia è tornata ad abbattersi su diverse regioni del Paese sotto invasione, inclusa Kiev ... tornati a casa nel terzo giorno dello scambio concordato con Mosca.I droni ... 🔗Come scrive rtl.it

Video. Ucraina: Kiev sotto pressione, Mosca avanza sulla linea del fronte - Secondo gli analisti, l'Ucraina sta affrontando una pressione crescente lungo i suoi circa mille chilometri di linea del fronte. Nella notte scambio di fuoco con droni tra forze di Mosca e Kiev ... 🔗Si legge su it.euronews.com

Aumenta pressione Mosca su Lysychansk-Severodonetsk - Le forze russe aumentano la pressione sull'area di Lysychansk-Severodonetsk ... prosegue l'intelligence spiegando che il successo di Mosca in questo settore deriva probabilmente da un recente ... 🔗Da ansa.it

euronews reporter - Russia, cresce il dissenso Putin sotto pressione