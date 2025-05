Sostegno manca l’offerta Specializzato solo il 368%

L'aumento degli studenti con disabilità nelle scuole italiane mette in luce una preoccupante carenza di docenti abilitati al sostegno. Con un’offerta limitata a soli 368 posti e 4.000 vacanti alla primaria, il fabbisogno di supporto educativo rimane insoddisfatto. De Conca della Flc Cgil Lombardia evidenzia l'urgenza di affrontare il problema, radicato nelle difficoltà del percorso di formazione dei futuri insegnanti.

Sempre più studenti con disabilità, ma i docenti abilitati al sostegno non sono sufficienti a coprire il fabbisogno. "Quest'anno ci sono 4mila posti vacanti solo alla primaria al termine della mobilità – sottolinea De Conca, Flc Cgil Lombardia – sono tantissimi. La ragione principale è il percorso di formazione, perché non riesce a soddisfare il fabbisogno". Un problema cronico, fotografato anche dall'Istat nel rapporto 2025 sull' inclusione scolastica (riferito al 2023-2024). In Lombardia, gli insegnanti di sostegno selezionati dalle liste curriculari sono, infatti, il 36,8%: significa che meno di 4 su 10 sono effettivamente abilitati a svolgere questo ruolo...

