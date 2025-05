Sostegno genitoriale | saperne di più sugli spazi di ascolto dedicati ai genitori

L'articolo esplora l'importanza degli spazi di ascolto dedicati ai genitori, un supporto fondamentale per affrontare i disturbi neuropsichici dell'età evolutiva che colpiscono quasi 2 milioni di bambini in Italia. Con circa 300 mila diagnosi di disabilità, è cruciale fornire informazioni e risorse utili che possano aiutare le famiglie a gestire situazioni complesse come i disturbi dell'apprendimento, del linguaggio e dello spettro autistico.

In Italia, i disturbi neuropsichici dell'età evolutiva colpiscono quasi 2 milioni di bambini e ragazzi, portando a circa 300 mila diagnosi di disabilità ( Fonte ). Tra questi vi sono i disturbi dell'apprendimento, del linguaggio, dello spettro autistico, disturbi neurologici, disabilità intellettiva e molto altro ancora, che possono manifestarsi in maniera molto diversa per tipologia, decorso e prognosi. Le sfide per i genitori assumono, di conseguenza, un carattere di urgenza, richiedendo l'intervento di specialisti nel sostegno alla genitorialità, ovvero di psicologi esperti con una formazione mirata nel fornire un sostegno ai genitori, per poter comprendere la difficoltà del proprio figlio e individuare gli strumenti e le strategie migliori per aiutarlo ad affrontare i momenti di criticità...

