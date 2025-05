Sospiri sul ricorso al Consiglio di Stato per i bus sulla strada parco | Opera semplicemente giusta

Il ricorso al Consiglio di Stato per il servizio di autobus sulla Strada Parco sottolinea l'importanza di una mobilità sostenibile. L'attivazione di questo trasporto pubblico a zero impatto ambientale, a partire dall'ex tracciato ferroviario, rappresenta un'iniziativa giusta e necessaria, testimoniata dai 5mila passeggeri settimanali che ne hanno già usufruito. La battaglia legale si preannuncia determinata e decisiva per il futuro della mobilità nella zona.

«L'attivazione del servizio di trasporto pubblico di massa a zero impatto ambientale sull'ex tracciato ferroviario è un'opera semplicemente giusta. Lo ribadiremo nel ricorso al Consiglio di Stato, dinanzi al quale difenderemo un servizio che ha fatto registrare 5mila passeggeri a settimana.

